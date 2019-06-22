В румынском городе Бузэу рухнул мост - ему было более полувека

Бетонное ограждение моста в Бузэу рухнуло на шоссе, по счастливой случайности никто не пострадал.

КИШИНЕВ, 22 июня - Sputnik. Бетонное ограждение моста в румынском городе Бузэу рухнуло прямо на проезжую часть шоссе, которое проходило под мостом. К счастью, во время обрушения в этом районе не было пешеходов или автомобилей.

На место происшествия были направлены технические службы для осмотра моста и разблокировки проезжей части, заваленной кусками бетона.

В Бузэу создана специальная комиссия, которая должна определить степень изношенности моста и его пригодность для дорожного движения, сообщает ro.sputnik.md со ссылкой на местные издания.

Мост был введен в эксплуатацию 48 лет назад. В 2018 году была проведена техническая экспертиза, которая показала, что конструкции нуждаются в капитальном ремонте.

Мэр Бузэу, Константин Тома, пояснил для прессы, что мост будет отремонтирован без закрытия движения. Также он сообщил, что ремонт моста был включен в планы примэрии в ближайшие месяцы.

По мнению специалистов, разрушение моста ускорила повышенная влажность в этом районе.

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