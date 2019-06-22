17:08 22 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Петербургский международный экономический форум 2015 (ПМЭФ). День третий

В Грузии напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"

© Sputnik / Александр Демьянчук
Происшествия
Получить короткую ссылку
53 0 0

По предварительным данным, хулиганы попытались избить корреспондента и оператора российского телеканала.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. На съемочную группу российского телеканала "Россия 24" напали в Тбилиси, передает Sputnik Грузия. 

Репортер Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей, и начали выкрикивать националистические лозунги, и попытались избить корреспондента и оператора канала.

За журналистов вступился муж хозяйки турагентства. В итоге хулиганы сбежали.

Ранее в департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну остаются безопасными.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция протеста в Тбилиси: во что вылились беспорядки - фоторепортаж
Опасно ли ездить по мосту в Будештах - что говорит эксперт
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться