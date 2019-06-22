В Грузии напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. На съемочную группу российского телеканала "Россия 24" напали в Тбилиси, передает Sputnik Грузия.Репортер Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей, и начали выкрикивать националистические лозунги, и попытались избить корреспондента и оператора канала.
За журналистов вступился муж хозяйки турагентства. В итоге хулиганы сбежали.
Ранее в департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну остаются безопасными.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
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