Власти Грузии пообещали расследовать случай нападения на российских журналистов

В МВД Грузии заявили, что расследование уже начато по факту препятствия журналисткой деятельности.

КИШИНЕВ, 22 июн -Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси.

В субботу в отношении репортера и оператора российского телеканала "Россия 24" были применены агрессивные действия.

Репортер Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей, и начали выкрикивать националистические лозунги, и попытались избить корреспондента и оператора канала.

"Расследование начато по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия", - заявили корреспонденту РИА Новости в МВД.

До этого инцидента в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ.

В этой связи МИД России заявил, что ждет соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

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Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину

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