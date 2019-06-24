Спасительные руки: мужчина поймал выпавшего из окна мальчугана - видео

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Запись с камер видеонаблюдения публикует агентство CCTV+. Героем дня стал сотрудник местного отдела электроснабжения Чэнь Хао, который шел по улице и увидел маленького мальчика, хныкавшего на подоконнике третьего этажа. Мужчина сказал ребенку не двигаться и попросил своего коллегу зайти в здание и спасти его.
Но до того как подоспела помощь, ребенок выпал из окна.
Хао устремился к месту предполагаемого падения и сумел поймать мальчика.
"Когда я увидел, как ребенок падает, моей первой реакцией было спасти его. Чудо, что он не пострадал", — заявил мужчина журналистам.
Мать ребенка вернулась домой уже после инцидента. Она отвезла мальчика в больницу.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK