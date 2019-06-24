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Руки

Спасительные руки: мужчина поймал выпавшего из окна мальчугана - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Эпизод произошел в китайской провинции Гуйчжоу.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Запись с камер видеонаблюдения публикует агентство CCTV+. Героем дня стал сотрудник местного отдела электроснабжения Чэнь Хао, который шел по улице и увидел маленького мальчика, хныкавшего на подоконнике третьего этажа. Мужчина сказал ребенку не двигаться и попросил своего коллегу зайти в здание и спасти его.

Но до того как подоспела помощь, ребенок выпал из окна.

Хао устремился к месту предполагаемого падения и сумел поймать мальчика.

"Когда я увидел, как ребенок падает, моей первой реакцией было спасти его. Чудо, что он не пострадал", — заявил мужчина журналистам.

Мать ребенка вернулась домой уже после инцидента. Она отвезла мальчика в больницу.

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