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Скорая помощь в Турции. Архивное фото

ДТП с фургоном в Турции: погибли 11 нелегальных мигрантов

© Sputnik / Виктория Виатрис
Происшествия
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По предварительным данным, в результате аварии 30 человек получили ранения.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Фургон, перевозивший нелегальных мигрантов, врезался в стену в провинции Эдирне на северо-западе Турции.

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В результате ДТП 11 человек погибли, есть раненые сообщили турецкие СМИ.

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Инцидент произошел в районе Мерич. По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в стену. Число пострадавших не уточняется.

Однако в СМИ появилась информация о том, что 30 человек получили ранения.

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Теги:
Турция, дтп


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