Житель Молдовы погиб в Гаграх, его нашли у подножия высокой скалы

Мать погибшего говорит, что он находился в депрессии после смерти жены.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. На территории пансионата "Москва" в городе Гагры в Абхазии погиб гражданин Молдовы. По предварительным данным следствия, он упал с высокой скалы и разбился насмерть.

Тело мужчины было найдено недалеко от пансионата в понедельник, 24 июня.

В санатории он отдыхал вместе с матерью. Семья приехала на отдых еще 10 мая, однако через три дня мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына, который ушел из пансионата и не вернулся.

Следов борьбы или насилия на теле не обнаружено. По словам матери, погибший тяжело переживал смерть жены. Именно поэтому мать уговорила его поехать на отдых в Абхазию, чтобы сменить обстановку, сообщает издание abhazia-news.ru.

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