15:43 26 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.69
  • USD18.18
  • RUB0.29
  • RON4.38
  • UAH0.69
Поиск

Житель Молдовы погиб в Гаграх, его нашли у подножия высокой скалы

© Sputnik / Alexey Malgavko
Происшествия
Получить короткую ссылку
148 0 0

Мать погибшего говорит, что он находился в депрессии после смерти жены.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. На территории пансионата "Москва" в городе Гагры в Абхазии погиб гражданин Молдовы. По предварительным данным следствия, он упал с высокой скалы и разбился насмерть.

Водолаз
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Тело утонувшей девочки спасатели нашли в 5 км от места трагедии

Тело мужчины было найдено недалеко от пансионата в понедельник, 24 июня.

В санатории он отдыхал вместе с матерью. Семья приехала на отдых еще 10 мая, однако через три дня мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына, который ушел из пансионата и не вернулся.

Следов борьбы или насилия на теле не обнаружено. По словам матери, погибший тяжело переживал смерть жены. Именно поэтому мать уговорила его поехать на отдых в Абхазию, чтобы сменить обстановку, сообщает издание abhazia-news.ru.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Жителя Молдовы зверски избили и ударили ножом в Яссах
Житель Молдовы воровал фрукты в чужом саду в Италии - упал, больница, срок
Теги:
наши за границей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"
Систему очистят от судей, принимавших решения по политическому заказу
Итоги недели отставок в Молдове
Смотрите, кто ушел: громкие отставки в Молдове

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться