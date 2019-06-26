Мощный взрыв в Вене, есть пострадавшие - фото, видео

На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. В Вене прогремел мощный взрыв, сообщает австрийская полиция.

Инцидент произошел на улице Прессгассе около 16:30 по местному времени (17:30 в Кишиневе). Как минимум два здания повреждены, в одном частично обрушились несколько этажей, в соседних выбило стекла.

#pressgasse heftige Bilder nach Explosion in Wien. Gedanken sind bei den Verletzten. Dank an die Einsatzkräfte. pic.twitter.com/8jvMaUnH2e — Amir El-Shamy (@elshamyamir) 26 июня 2019 г.

Сообщается о четырех тяжело пострадавших, еще несколько человек получили легкие ранения.

Полицейские оцепили район взрыва. На месте работают специальные службы, прибыли машины скорой помощи. Идет эвакуация жителей.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

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