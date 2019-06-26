Мощный взрыв в Вене, есть пострадавшие - фото, видео

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. В Вене прогремел мощный взрыв, сообщает австрийская полиция.
Инцидент произошел на улице Прессгассе около 16:30 по местному времени (17:30 в Кишиневе). Как минимум два здания повреждены, в одном частично обрушились несколько этажей, в соседних выбило стекла.
#pressgasse heftige Bilder nach Explosion in Wien. Gedanken sind bei den Verletzten. Dank an die Einsatzkräfte. pic.twitter.com/8jvMaUnH2e— Amir El-Shamy (@elshamyamir) 26 июня 2019 г.
Сообщается о четырех тяжело пострадавших, еще несколько человек получили легкие ранения.
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) 26 июня 2019 г.
Полицейские оцепили район взрыва. На месте работают специальные службы, прибыли машины скорой помощи. Идет эвакуация жителей.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK