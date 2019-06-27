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На Багамах акулы растерзали студентку прямо на глазах у родителей

CC BY 2.0 / Elias Levy / Great White Shark
Происшествия
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Американка скончалась после нападения нескольких акул у Багамских островов.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Три акулы напали на жительницу Калифорнии, когда та занималась подводным плаванием на Багамских островах.  От полученных травм она скончалась, сообщили американские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Акула нападает на осьминога
© Youtube / ViralHog
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Следователи полагают, что на 21-летнюю студентку Джордан Линдси напали три акулы. Полицейские отметили при этом, что родители девушки видели приближающихся хищников и кричали, чтобы предупредить ее, но она не ответила.

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"Мы можем подтвердить, что гражданка США скончалась на Багамах от полученных травм после нападения акул 26 июня", - рассказали в полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что акулы оторвали девушке правую руку. Кроме того, были зафиксированы укусы на левой руке, на ногах и на ягодицах. После инцидента пострадавшую доставили на берег, а затем в больницу, где, по данным правоохранительных органов, она скончалась.

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Подчеркивается также, что расследование продолжается. Департамент рыбного хозяйства планирует произвести оценку района происшествия, чтобы определить его безопасность для купания.

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Теги:
Багамы, нападение, акула


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