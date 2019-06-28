Прохожий поймал выпавшего из окна ребенка, на этот раз в Турции - видео

КИШИНЕВ, 28 июн –Sputnik. В Стамбуле юноша поймал двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Запись с камер видеонаблюдения публикует Daily Mail.По информации издания, во время прогулки молодой человек заметил у окна третьего этажа маленькую девочку.
Юноше удалось вовремя сориентироваться и поймать упавшего вниз головой ребенка.
Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.
Она, как видно родилась в рубашке, как и китайский мальчик, спасенный таким же чудесным образом, благодаря вниманию и мгновенной реакции случайного прохожего, оказавшегося в нужное время в нужном месте.
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