Прохожий поймал выпавшего из окна ребенка, на этот раз в Турции - видео

О схожем случае, произошедшем в Китае, мы информировали вас в понедельник.

КИШИНЕВ, 28 июн –Sputnik. В Стамбуле юноша поймал двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Запись с камер видеонаблюдения публикует Daily Mail.

По информации издания, во время прогулки молодой человек заметил у окна третьего этажа маленькую девочку.

В это время ее мать была на кухне и не знала об опасности.

Юноше удалось вовремя сориентироваться и поймать упавшего вниз головой ребенка.

Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

Она, как видно родилась в рубашке, как и китайский мальчик, спасенный таким же чудесным образом, благодаря вниманию и мгновенной реакции случайного прохожего, оказавшегося в нужное время в нужном месте.

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