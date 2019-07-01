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Пожар

Кипр: взрыв неопознанного объекта - видео

© Sputnik / Костис Нтантамис
Происшествия
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Мощные взрывы, которые произошли на севере острова, были слышны в столице страны - Никосии и много южнее.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. В Сети появилось видео с места взрыва на Кипре, произошедшего в результате падения неопознанного объекта.

На кадрах видно, как на месте происшествия горят обломки, над местностью поднимается дым.

Как сообщалось ранее, мощные взрывы произошли около часа ночи в оккупированных районах Кипра, они были слышны в столице страны - Никосии и на юге острова городе Ларнаке. В результате инцидента никто не пострадал.

Выступая на месте происшествия, лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи сказал, что, согласно первой информации, взрыв произошел в результате падения военного объекта – беспилотника или ракеты.

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