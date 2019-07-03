В Одессе неизвестные "заминировали" аэропорт и морской порт

Полиция проверяет сообщения о минировании аэропорта, а также целого ряда объектов в Одессе.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о минировании аэропорта, морского порта и еще ряда объектов в Одессе.

"В Одессе правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в международном аэропорту, торгово-офисном центре и ряде административных зданий. Анонимное сообщение о минировании поступило сегодня в 8.40", - говорится в сообщении пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины.

Также в среду поступила информация о минировании зданий Приморского районного суда и Одесского морского порта.

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На место происшествия направлены следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям.

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