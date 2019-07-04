Во время салюта в Минске в День Независимости погибла женщина

СК возбудил уголовное дело по факту взрывов на салюте в Белоруссии.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Одна женщина погибла, пять человек были госпитализированы, еще трое обратились в больницы Минска из-за травм, полученных во время салюта, сообщил в четверг министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, которого цитирует Sputnik Беларусь.

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники Следственного комитета работают на месте ЧП

По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены, предположительно, осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет и министерство обороны проводят проверку.

"Всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось", - рассказал Караник.

По его словам, пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они доставлены в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города, отметил министр.

© Sputnik / Виктор Толочко Пострадавшие от взрыва дома на улице Червякова также оцеплены

"На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой", - добавил Караник.

СК Беларуси возбудил уголовное дело, так как произошло четыре взрыва.

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