Азербайджан: мощный взрыв прогремел в воинской части

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Азербайджане в одной из воинских частей прогремел мощный взрыв, сообщает в азербайджанское Министерство обороны.

По данным ведомства, в части взорвался танковый снаряд, который уронили из рук на землю.

В результате погибли двое военнослужащих — АмиддинАгаларов и Самир Салахов.

Еще один — Нурлан Мамедов — получил тяжелое ранение.

Руководство Министерства обороны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

По факту произошедшего взрыва началось расследование.

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