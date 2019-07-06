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Взрыв. Архивное фото

Азербайджан: мощный взрыв прогремел в воинской части

© Photo: Vk / Типичный Дзержинск
Происшествия
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Взорвался танковый снаряд, в результате погибли двое военнослужащих.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Азербайджане в одной из воинских частей прогремел мощный взрыв, сообщает в азербайджанское Министерство обороны.

По данным ведомства, в части взорвался танковый снаряд, который уронили из рук на землю.

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© Ruptly
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В результате погибли двое военнослужащих — АмиддинАгаларов и Самир Салахов.

Еще один — Нурлан Мамедов — получил тяжелое ранение.

Руководство Министерства обороны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

По факту произошедшего взрыва началось расследование.

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