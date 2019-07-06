Азербайджан: мощный взрыв прогремел в воинской части

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Азербайджане в одной из воинских частей прогремел мощный взрыв, сообщает в азербайджанское Министерство обороны.
По данным ведомства, в части взорвался танковый снаряд, который уронили из рук на землю.
В результате погибли двое военнослужащих — АмиддинАгаларов и Самир Салахов.
Еще один — Нурлан Мамедов — получил тяжелое ранение.
Руководство Министерства обороны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
По факту произошедшего взрыва началось расследование.
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