Два землетрясения подряд, в ряде округов Калифорнии введен режим ЧС - видео

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом после сильного землетрясения в субботу объявил режим ЧС в округе штата Сан-Бернардино, ранее он уже был введен в округе Керн.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 3.19 UTC (6.19 в Кишиневе) на юге Калифорнии. В результате около 200 тысяч жителей остались без электричества, несколько человек пострадали.
Это уже второе сильное землетрясение на юге штата за неделю. В четверг землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.
Ridgecrest California 7.1 Earthquake #earthquake #californiaquake #Ridgecrestquake #damage #scary pic.twitter.com/ymDnyFkdsX— WX-EatonvilleWA (@EatonvilleWAWX) 6. juli 2019
"Я, Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния, в соответствии с полномочиями, возложенными на меня конституцией штата и уставами... настоящим объявляю чрезвычайную ситуацию в округе Сан-Бернардино", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства штата.
My mom works at the local super walmart, this is the damage after the 7.1 earthquake. #Aftershock #earthquake #RidgecrestEarthquake pic.twitter.com/8aTGbOAsHu— dumb dragon🌌🌌 (@dragonvillain) 6. juli 2019
Сан-Бернардино является пятым по численности населения округом в Калифорнии после Лос-Анджелеса (около 10 миллионов человек), Оринджа и Сан-Диего (чуть более 3 миллионов человек в каждом), а также Риверсайда (более 2 миллионов). В Сан-Бернардино проживает около 2 миллионов человек.
Ранее режим ЧС уже был введен в другом калифорнийском округе Керн с населением около 800 тысяч человек.
Всего в Калифорнии 58 округов.
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