Два землетрясения подряд, в ряде округов Калифорнии введен режим ЧС - видео

Стихия ударила с разницей в день, причем второй толчок был сильнее первого

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом после сильного землетрясения в субботу объявил режим ЧС в округе штата Сан-Бернардино, ранее он уже был введен в округе Керн.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 3.19 UTC (6.19 в Кишиневе) на юге Калифорнии. В результате около 200 тысяч жителей остались без электричества, несколько человек пострадали.

Это уже второе сильное землетрясение на юге штата за неделю. В четверг землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.

​"Я, Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния, в соответствии с полномочиями, возложенными на меня конституцией штата и уставами... настоящим объявляю чрезвычайную ситуацию в округе Сан-Бернардино", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства штата.

My mom works at the local super walmart, this is the damage after the 7.1 earthquake. #Aftershock #earthquake #RidgecrestEarthquake pic.twitter.com/8aTGbOAsHu — dumb dragon🌌🌌 (@dragonvillain) 6. juli 2019

​Сан-Бернардино является пятым по численности населения округом в Калифорнии после Лос-Анджелеса (около 10 миллионов человек), Оринджа и Сан-Диего (чуть более 3 миллионов человек в каждом), а также Риверсайда (более 2 миллионов). В Сан-Бернардино проживает около 2 миллионов человек.

Ранее режим ЧС уже был введен в другом калифорнийском округе Керн с населением около 800 тысяч человек.

Всего в Калифорнии 58 округов.

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