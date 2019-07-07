Мир за сутки: взрыв бензовоза, теракт в Израиле, украинцы затягивают пояса

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КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. В нашей подборке - свежайшие сообщения о наиболее значимых событиях и явлениях.

Жертвы пьяной езды

В результате аварии бензовоза в Свердловской области погибли три человека, еще семь пострадали.

ДТП произошло в после полуночи по местному времени.

На 44-м километре дороги Карпинск-Кытлым бензовоз с топливом съехал в кювет, машина воспламенилась, после чего произошел взрыв.

По данным ГУМВД, сверху на цистерне сидели семь человек.

Среди пострадавших – подросток 2005 года рождения, пять мужчин и одна женщина. Подростка экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Полицейские установили личности двух погибших. Это мужчина 1968 года рождения из города Карпинск и женщина 1976 года рождения из города Краснотурьинск. Личность третьего погибшего, мужчины, пока устанавливается.

Сотрудники полиции определили, что водитель бензовоза 1968 года рождения находился в момент катастрофы в нетрезвом виде. В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя.

При этом водителю госпитализация не потребовалась.

Наезд с признаками теракта

Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

RAMMING ATTACK: Last night, 5 IDF soldiers were wounded when a Palestinian rammed a car into them on a roadside north of Jerusalem.



Within a few hours, we caught the suspect at a checkpoint after an investigation based on security intel.



We will continue to fight terror. pic.twitter.com/Vn3X10UXK6 — Israel Defense Forces (@IDF) 7 июля 2019 г.

​Израильтяне предполагают, что наезд, после которого водитель скрылся с места происшествия, носил преднамеренный характер.

"Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороге при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко", - сказано в пресс-релизе.

Нападение произошло накануне поздно вечером к северу от Иерусалима, в районе палестинского населенного пункта Хизма. Израильские силовики всю ночь искали нападавшего и утром сообщили о его задержании.

"Террорист и его отец были задержаны в этом районе на блок-посту силами Армии обороны Израиля по итогам разведывательных мероприятий, проведенных Общей службой безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Тяжелые времена

Около 90% жителей Украины перешли на "решим экономии", сообщает украинская газета "Сегодня" со ссылкой на опрос Research & Branding Group.

"Из-за сложного материального положения основная масса украинцев – примерно 91% опрошенных – перешла на режим экономии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднестатистическая украинская семья экономит по четырем-пяти статьям семейного бюджета. На отпуске экономят 54% опрошенных, на одежде и обуви - 52%, на продуктах питания - 48%. Кроме того, 39% украинцев экономят и на коммунальных платежах, пишет издание.

Отдельно упоминаются траты пожилых украинцев. Так, по результатам опроса, на который ссылается издание, чаще всего они экономят на продуктах - 68%, на лечении и медикаментах - 57%, на коммунальных платежах - 48%, на средствах связи - 21%.

"Сегодня" отмечает, что опрос, в котором участвовал 2001 респондент по всей Украине, проводился с 21 по 30 мая. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%, сообщает издание.

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