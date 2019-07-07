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Торнадо

Мощный торнадо на границе с Молдовой: разрушенные дома и раненые люди – фото

CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Разрушительный смерч нанес серьезный ущерб населенному пункту в соседней Румынии.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Коммуна Мирословешть уезда Яссы пережила моменты апокалипсиса - она оказалась во власти сильного ветра, который, по мнению местных жителей, был похож на торнадо и рушил все на своем пути.

В результате непогоды всего за несколько минут серьезно пострадали несколько домов, снесены крыши и заборы, повалены деревья, а некоторые жители населенного пункта получили ранения. Снимки последствий стихии появились в Сети.

"Снесло крыши трех домов, с корнями вырвано несколько деревьев, заборы, столбы, заготовки для скота… Все, что было на его пути, разрушено. Один из домов пострадал на 80%", - рассказал местный житель.

По информации ro.sputnik.md, в результате непогоды пострадали два человека.

В Румынии за последние годы торнадо стали довольно частым явлением. Один из самых свежих эпизодов произошел в населенном пункте Дражна уезда Кэлэраш. Тогда в результате торнадо перевернулся пассажирский автобус и были разрушены несколько домов.

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