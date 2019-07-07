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В старой части Одессы.

Драма с заложницей в одесском банке - фото

Екатерина Чеснокова
Происшествия
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На данный момент чрезвычайная ситуация далека от разрешения.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений в Одессе, проводятся переговоры, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"В одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу. Проводятся переговоры с правонарушителем", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Сообщается, что на месте происшествия находится руководство полиции области.

"Принимаются меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника", - отмечается в сообщении.

ЧП совпало по времени с празднествами в одесском порту по случаю Дня ВМС Украины, в которых участвует президент Владимир Зеленский.

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