Драма с заложницей в одесском банке - фото

На данный момент чрезвычайная ситуация далека от разрешения.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений в Одессе, проводятся переговоры, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"В одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу. Проводятся переговоры с правонарушителем", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Сообщается, что на месте происшествия находится руководство полиции области.

"Принимаются меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника", - отмечается в сообщении.

ЧП совпало по времени с празднествами в одесском порту по случаю Дня ВМС Украины, в которых участвует президент Владимир Зеленский.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK