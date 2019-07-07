Захват заложников в Одессе: силовое решение, обошлось без жертв - видео

Злоумышленник в результате спецоперации оказался в руках полиции. Оказалось, что он удерживал не одну женщину, как сообщалось ранее, а двух. Выяснилось и чего добивался налетчик

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Правоохранители задержали злоумышленника, который взял заложников в финансовом учреждении в Одессе, сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

"В ходе спецоперации, злоумышленник, прямо сейчас, его задержали. Двух девушек, которые работали в финансовом учреждении, каретой скорой направили в медицинское учреждение", - заявила Гордиевская в эфире телеканал "112 Украина".

Она не смогла ответить, пострадали ли девушки физически. "Я думаю, что психологическое состояние у них не очень, относительно физического – такой информацией я не обладаю", - добавила пресс-секретарь.

В полиции Одесской области добавили, что злоумышленник местный житель, 1994 года рождения. Он требовал миллион долларов и вертолет.

"Переговоры велись не менее трех часов, правонарушитель постоянно менял решение. Наконец, оценивая ситуацию, которая сложилась на месте, спецназовцы приняли решение осуществить проникновение в помещение и задержать преступника", - говорится в сообщении.

Случившееся квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

Ранее пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что с неизвестным, который захватил заложницу в одном из финансовых учреждений в Одессе, проводятся переговоры.

"Принимаются меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника", - отмечалось в сообщении.

ЧП совпало по времени с празднествами в одесском порту по случаю Дня ВМС Украины, в которых участвует президент Владимир Зеленский.

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