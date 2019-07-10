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Пресс-конференция Михаила Саакашвили во Львове

СМИ: Михаил Саакашвили сломал руку пенсионерке

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Украинские СМИ сообщают, что экс-президент Грузии устроил потасовку около здания суда в Одессе.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пенсионерке в ходе потасовки около здания одесского суда, передают местные СМИ.

Саакашвили организовал со своими сторонниками пикет у суда, где зачитывался приговор по делу по незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым.

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© Photo: РИСИ
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Во время акции Саакашвили устроил потасовку со своими оппонентами и охранниками мэра, ударив пожилую женщину, передает местный портал Odessit.ua. По данным издания, женщина упала и сломала руку, после ее отвезли в больницу.

Украинский "24 канал" тоже сообщил о потасовке с участием экс-губернатора, но про пострадавшую пенсионерку в сюжете не было ни слова. Одесское издание Timer пишет, что пожилая женщина получила травму руки, однако напрямую с Саакашвили этот инцидент журналисты не связывают.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где в отношении него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, а затем лишил гражданства. Оно было возвращено с приходом к власти Владимира Зеленского. В конце мая Саакашвили прилетел в Киев.



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