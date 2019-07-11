16:28 11 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.84
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.69
Поиск
Consecințele furtunii din Halkidki, Grecia

Летали крыши, ветер сносил деревья: во время урагана в Греции погибли туристы

© AFP 2019 / SAKIS MITROLIDIS
Происшествия
Получить короткую ссылку
188 0 0

Внезапно на полуостров Халкидики в Греции обрушился ураган, при этом никаких предупреждений не было: в результате стихии погибли иностранные туристы.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. На острове Халкидики, где любят отдыхать молдавские туристы, во время урагана погибли шесть человек. В том числе около 100 человек получили ранения. На острове объявлена чрезвычайная ситуация.

"Власти не заявили ни о каком чрезвычайном положении. После десяти часов вечера, буквально за пять минут, небо все потемнело, ничего не было видно. Начался град - и понеслось – летали крыши домов, повалило деревья", - рассказал турист, отдыхающий в Греции.

Самый сильный удар стихии пришелся на Кассандру. Там и погибли шесть туристов. Ситонию затронуло меньше. Опасная ситуация из-за шторма сложилась в Центральной Македонии, общее число погибших составило шесть человек. В оперативный центр в Полигирос поступило более 600 звонков с просьбой о помощи. На месте работали 140 пожарных и 44 машины, они помогли в 235 случаях по спасению, откачке воды и рубке поваленных деревьев.

Consecințele furtunii din Halkidki, Grecia
© AFP 2019 / SAKIS MITROLIDIS
На полуостров Халкидики в Греции обрушился ураган

Как сообщили местные СМИ, ураганный ветер повалил дерево возле гостиницы в Потидея на Халкидики, погибли 39-летний россиянин и двухлетний ребенок. Также пропал один рыбак, десятки человек пострадали. Гражданка Румынии и ее 8-летний ребенок погибли во время обрушения таверны в Неа Плайа, а в Созополе семейную пару из Чехии смыло потоком воды.

Consecințele furtunii din Halkidki, Grecia
© REUTERS / Iona Serrapica
На полуостров Халкидики в Греции обрушился ураган

Власти Центральной Македонии обратились с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в префектуре Халкидики – это позволит оперативно принимать меры по ликвидации последствий стихии, говорится в сообщении правительства региона.

Consecințele furtunii din Halkidki, Grecia
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
На полуостров Халкидики в Греции обрушился ураган

По сообщению метеослужбы, ураган перемещается на юг Греции, в Фессалию, Спорадские острова, на Эвбею.

Метеорологи прогнозируют дожди в воскресенье и в понедельник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Ураганы нанесли серьезный ущерб югу Молдовы
В Авдарме во время урагана рухнуло двухсотлетнее грушевое дерево - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Пожар на подмосковной ТЭЦ
Пятидесятиметровый столб огня над подмосковной ТЭЦ - видео
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться