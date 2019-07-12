Массовое отравление в молдавском лагере в Одессе: 46 детей попали в больницу

По факту отравления в детском лагере отдыха начато санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого будут приняты жесткие меры.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Массовое отравление произошло в молдавском детском лагере отдыха в поселке Сергеевка: на больничные койки попали 46 несовершеннолетних.

"В ночь на 12 июля в оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестимицану (город Кишинев, Республика Молдова), который находится в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области массово отравились дети", - отмечено в сообщении Одесской облгосадминистрации.

По данным ведомства, в лагере находится 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Из них госпитализировано 46 несовершеннолетних. "32 ребенка помещены в Белгород-днестровскую городскую многопрофильную больницу, из которых 14 (в том числе трое контактных) — в инфекционном отделении центральной районной больницы Шабо", - сказано в пресс-релизе.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Врачи диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

"Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов", - заявила исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова.

Как сказано в заявлении Одесской облгосадминистрации, в целях восстановления причин и условий заболевания детей "начато санитарно-эпидемиологическое расследование с обследованием данного объекта и инспекцией по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов и отбору проб для проведения соответствующих лабораторных исследований".

"По результатам служебного расследования будут приняты жесткие меры. Проходит подготовка заседания районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - заключили в Одесской облгосадминистрации.

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