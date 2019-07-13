Из гранатомета по СМИ: в Киеве обстреляли здание телеканала "112 Украина"

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". В городе введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

На месте происшествия полицейские обнаружили отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.

Национальный союз журналистов Украины призывал Службу безопасности и другие правоохранительные органы эффективно расследовать обстрел телеканала.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости