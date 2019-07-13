Смертельное купание: в Израиле утонул в реке житель Молдовы

После поисков тело несчастного было обнаружено на дне, подозрений в убийстве у полиции нет.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Гражданин Молдовы погиб в Израиле во время купания. По сообщению местной прессы, 40-летний мужчина был найден утонувшим в пятницу, 12 июля.

О пропаже мужчины заявили его знакомые, которые были обеспокоены долгим отсутствием приятеля. В результате поисковой операции, в которой принимали участие водолазы, тело утонувшего было найдено на дне реки Яркон вблизи крупного города Петах-Тиква.

Обстоятельства трагедии выясняет полиция. По сообщению местной прессы, версии убийства следствие не выдвигает.

В конце июня на территории пансионата "Москва" в городе Гагры в Абхазии погиб еще один гражданин Молдовы. По предварительным данным следствия, он упал с высокой скалы и разбился насмерть.

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