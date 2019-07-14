Беспорядки в Париже: после парада начались протесты

Полицейские и жандармы организовали повышенные меры безопасности на подходе к параду, но это не остановило представителей "желтых жилетов", в последнее время снизивших активность.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Несмотря на повышенные меры безопасности в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, избежать нарушения общественного порядка в Париже не удалось. Как передает Sputnik France, в результате столкновений демонстрантов с полицией недалеко от Елисейских полей ранено несколько человек.

Протестующие выкрикивают лозунги "желтых жилетов". Демонстранты рушили ограждения, пытались построить баррикады.

Местные телеканалы сообщают, что задержано около 200 человек.

Первая напряженность произошла около полудня вокруг главной улицы Парижа после традиционного военного парада.

Полиции пришлось применть против демонстрантов слезоточивый газ. Женщина была ранена в лицо в кулуарах митинга.

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Напряженная ситуация была в районе Триумфальной. Отмечается, что стражи порядка задержали трех ключевых представителей движения, в том числе его идеолога Эрика Друэ.

Ранее в воскресенье в Париже на Елисейских полях начался военный парад, приуроченный к Дню взятия Бастилии, национальному празднику Франции. Парад принял президент и верховный главнокомандующий страны Эммануэль Макрон.

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих желтых жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

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