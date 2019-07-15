Кортеж Зеленского устроил ДТП с автобусами с детьми

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей, передает РИА Новости с ссылкой на украинские СМИ.
"Колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации, причина происшествия - обгон колонны легковыми авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент происшествия в кортеже не было автомобиля Зеленского.
В мае три мотоцикла из кортежа президента США Дональда Трампа попали в ДТП в Луизиане.
В феврале кортеж главы Молдавии Игоря Додона попал в аварию.