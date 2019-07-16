В Москве задержали полицейских за организацию нелегальной миграции

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В Москве следователи совместно с сотрудниками ФСБ пресекли канал незаконной миграции и задержали шесть человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, три сотрудника московского управления по вопросам миграции и трое их соучастников с целью заработка организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан.

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Они собирали и подавали в отдел по вопросам миграции по Москве недостоверные документы для миграционного учета иностранцев. В результате им удалось поставить на фиктивный учет более 190 иностранных граждан.

В конечном итоге злоумышленников задержали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по статье об организации незаконной миграции.

Отмечается, что в ходе обысков у фигурантов дела изъяли заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в РФ иностранных граждан, а также документальные материалы для оформления приглашений на въезд в РФ, печати и деньги.

В настоящее время правоохранители устанавливают подробности произошедшего.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Подмосковье, где полицейские незаконно поставили на учет более 200 мигрантов. С апреля по май текущего года семь сотрудников полиции помогли приезжим узбекам встать на учет в Москве и Ленинском районе Московской области.

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