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Следственный комитет (СК) РФ

В Москве задержали полицейских за организацию нелегальной миграции

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Фигуранты дела взяты под стражу и домашний арест.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В Москве следователи совместно с сотрудниками ФСБ пресекли канал незаконной миграции и задержали шесть человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России. 

Мигранты в Москве
© Sputnik / Алексей Филиппов
Из России выдворили нелегалов, среди которых и гражданин Молдовы

По данным следствия, три сотрудника московского управления по вопросам миграции и трое их соучастников с целью заработка организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан.

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Они собирали и подавали в отдел по вопросам миграции по Москве недостоверные документы для миграционного учета иностранцев. В результате им удалось поставить на фиктивный учет более 190 иностранных граждан.

В конечном итоге злоумышленников задержали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по статье об организации незаконной миграции.  

Отмечается, что в ходе обысков у фигурантов дела изъяли заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в РФ иностранных граждан, а также  документальные материалы для оформления приглашений на въезд в РФ, печати и деньги.

В настоящее время правоохранители устанавливают подробности произошедшего.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Подмосковье, где полицейские незаконно поставили на учет более 200 мигрантов. С апреля по май текущего года семь сотрудников полиции помогли приезжим узбекам встать на учет в Москве и Ленинском районе Московской области.

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