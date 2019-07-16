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Policial espanhol

С порошком на голове: в Испании мужчина пытался ввезти под париком кокаин

© REUTERS / Heino Kalis
Происшествия
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Для того чтобы полиция ничего не выявила, поверх огромного парика мужчина надел еще и шляпу.

КИШИНЕВ 16 июл – Sputnik. Национальная полиция задержала в барселонском аэропорту мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина, сообщило ведомство в Twitter.

​Для того чтобы полиция ничего не заподозрила, поверх огромного парика он надел еще и шляпу. Однако его странный внешний вид и нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля не остались незамеченными представителями сил правопорядка.

При проверке был обнаружен пакет с 503 граммами кокаина, стоимость которого более 30 тысяч евро.

Мужчине 65 лет, он родом из Колумбии. В барселонский аэропорт он прибыл из Боготы.

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