С порошком на голове: в Испании мужчина пытался ввезти под париком кокаин

КИШИНЕВ 16 июл – Sputnik. Национальная полиция задержала в барселонском аэропорту мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина, сообщило ведомство в Twitter.
Detenido en #Barcelona con droga en su peluquín.... ¡¡se le va a caer el pelo!! 🧓👮♂👴🤷♀https://t.co/IUjl9l63Du pic.twitter.com/wLxIBBB9Ff— Policía Nacional (@policia) 16 июля 2019 г.
Для того чтобы полиция ничего не заподозрила, поверх огромного парика он надел еще и шляпу. Однако его странный внешний вид и нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля не остались незамеченными представителями сил правопорядка.
При проверке был обнаружен пакет с 503 граммами кокаина, стоимость которого более 30 тысяч евро.
Мужчине 65 лет, он родом из Колумбии. В барселонский аэропорт он прибыл из Боготы.
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