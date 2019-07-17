В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

В понедельник суд должен был продолжить заседание по делу Вышинского, но слушания перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. В ОБСЕ призывают украинские власти к освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В среду в Бишкеке под эгидой ОБСЕ проходит Центральноазиатская конференция СМИ. В ней принимают участие более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора из стран региона и Европы.

"Суд по делу Вышинского, насколько мне известно, будет проходить 19 июля, в конце этой недели. И, пользуясь случаем, мы в очередной раз призываем власти Украины к освобождению журналиста", - сказал Дезир.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. В понедельник Дезир выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению Вышинского. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.