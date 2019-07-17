В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. В ОБСЕ призывают украинские власти к освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
В среду в Бишкеке под эгидой ОБСЕ проходит Центральноазиатская конференция СМИ. В ней принимают участие более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора из стран региона и Европы.
"Суд по делу Вышинского, насколько мне известно, будет проходить 19 июля, в конце этой недели. И, пользуясь случаем, мы в очередной раз призываем власти Украины к освобождению журналиста", - сказал Дезир.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Венедиктов рассказал, что Вышинский планирует сделать, когда выйдет на свободу>>>
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. В понедельник Дезир выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению Вышинского. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.