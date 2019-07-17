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Авария

Граждане Молдовы погибли в страшном ДТП в Одесской области Украины

CC0 / Pixabay / petrabosse
Происшествия
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Один из водителей совершал обгон по встречной полосе, но не успел вовремя вырулить в свой ряд - автомобили столкнулись лоб в лоб, погибли люди.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Страшное ДТП произошло поздно вечером 16 июля на трассе Одесса-Рени близ села Петродолинское Овидиопольского района.

Авария
© Sputnik / Denis Voronin
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Жертвами фатальной аварии, в результате которой машины просто смяло "в гармошку" стали двое граждан Молдовы - жителей приднестровского региона нашей страны. Об этом сообщили в одесском областном управлении Национальной полиции Украины. 

В аварию попали автомобили Volkswagen и "ВАЗ". Водитель иномарки решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу, по которой на полной скорости несся "ВАЗ". Не успев вовремя встроиться в свой ряд, водитель врезался в лоб несшейся по "встречке" машине. 

В результате ДТП водитель автомобиля немецкого производства и пассажирка, сидевшая на переднем сидении, от полученных травм погибли на месте. Водитель "ВАЗ" госпитализирован в тяжелом состоянии в Овидиопольскую районную больницу.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил дорожного движения".

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Теги:
гибель, граждане Молдовы, Украина, Одесская область, ДТП


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