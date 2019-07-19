Пока вы спали: Додон поддержал бизнесменов, Трамп заявил о ЧП, Чурикова попала в "Склиф"

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с представителями деловой среды республики вопросы по оздоровлению бизнеса. Он отметил, что государству не должно быть безразлично развитие и деятельность предпринимательства в стране.

"В этом смысле мы открыты для обсуждения и поддержки предложений, направленных на стимулирование экономического роста и оздоровление делового климата в стране. Считаю, что государство обязано создавать выгодные для экономических агентов условия, в том числе для тех, кто инвестирует и открывает рабочие места. Таким способом мы можем мотивировать их не покидать Родину," – отметил президент на своей странице в соцсети.

Всюду враги мерещатся?

Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

"Беспилотник был тотчас уничтожен", - сказал Трамп. Президент США отметил, что беспилотник был в около 900 метрах от американского корабля в Ормузском проливе.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2019 г.

​По его словам, беспилотник представлял угрозу кораблю США. Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.

Дипломатия Трампа: угроза применения силы без границ>>>

"Это является последним среди многих провокационных и враждебных действий Ирана против кораблей, находящихся в международных водах. США оставляют за собой право защищать наш персонал, объекты и интересы", - добавил американский лидер.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Инна Чурикова упала со сцены

В Москве поздно вечером в четверг госпитализировали актрису Инну Чурикову. Она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева". Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы ее уже внесли на руках.

Российские СМИ сообщают, что Чурикова была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. Медики, как утверждается, диагностировали у актрисы перелом ребер.

Инна Чурикова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московского театра юного зрителя. В 1975 году она стала актрисой театра имени Ленинского комсомола в Москве ("Ленком").

В кино актриса дебютировала ещё студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Военно-полевой роман". Наиболее известные ее роли в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот" и "В круге первом", и "Ширли-мырли".

В 1991 году она получила звание Народной артистки СССР.

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