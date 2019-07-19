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Голое безумие: девушка прыгнула с 45-метрового моста - видео

CC BY-SA 2.0 / wheatfieldbrown / Summer cool
Происшествия
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В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста.На кадрах, опубликованных в Сети, видно как девушка вместе с молодым человеком стоит на парапете моста, затем снимает с себя всю одежду и прыгает в реку. Из записи следует, что она благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу.

Личность девушки пока не установили, как утверждают очевидцы, она была сильно пьяна. После инцидента на место происшествия прибыла полиция, однако виновница уже скрылась. Попытки правоохранителей найти девушку успехом не увенчались.

 

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