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Автомобиль сотрудников Украинской полиции

Предполагаемый организатор убийства экс-мэра Тирасполя задержан в Одессе

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Преступление произошло в конце мая в одном из сел Лиманского района.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Украинские правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в организации убийства экс-мэра Тирасполя, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

В конце мая в одном из сел Лиманского района Одесской области Украины было найдено тело мужчины со следами насилия. Личность погибшего была установлена, им оказался бывший мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.

"Сейчас организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, иностранец решил завладеть имуществом бывшего мэра. Вместе с тремя сообщниками он проник в дом мужчины, они избили его и требовали деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили.

Безбабченко занимал должность главы государственной администрации Тирасполя с 24 января 2012 года до 28 сентября 2016 года.

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