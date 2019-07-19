Мощное землетрясение вызвало панику в столице Греции

Во многих районах возникли перебои с мобильной связью и электроснабжением, застряли лифты.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Афинах зафиксировали мощное землетрясение.

Сильное землетрясение произошло вблизи греческой столицы Афины, в результате чего жители в страхе выбегают на улицы.

​Предварительную данные о магнитуде - 5,1. Землетрясение произошло в 11:13 по местному времени (14:13 по мск), примерно в 22 километрах к северу от Афин.

Об ущербе, числе пострадавших или погибших информации пока нет. Сообщается только о нескольких горожан, застрявших в лифтах. Подъемники остановились из-за отсутствия электричества. Спасатели отправилась на помощь к людям.