Мощное землетрясение вызвало панику в столице Греции

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Афинах зафиксировали мощное землетрясение.
Сильное землетрясение произошло вблизи греческой столицы Афины, в результате чего жители в страхе выбегают на улицы.
In front of The Stanley Hotel, #Athens. #greece #earthquake pic.twitter.com/kyXUT0DnDQ— Dan Crewger (@DanCrewger) 19 июля 2019 г.
Предварительную данные о магнитуде - 5,1. Землетрясение произошло в 11:13 по местному времени (14:13 по мск), примерно в 22 километрах к северу от Афин.
#Earthquake rocks Greek capital of #Athens - The Independent https://t.co/N21q2K0S60 #Greece pic.twitter.com/WnJc8NWNDq— George Roussos (@baphometx) 19 июля 2019 г.
Об ущербе, числе пострадавших или погибших информации пока нет. Сообщается только о нескольких горожан, застрявших в лифтах. Подъемники остановились из-за отсутствия электричества. Спасатели отправилась на помощь к людям.