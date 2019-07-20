Граждане Молдовы погибли в ДТП в Румынии - шокирующие фото

Бетоновоз и две легковые машины столкнулись на одной из румынских трасс: подробности происшествия.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Серьезное ДТП в Румынии: в результате столкновения автоцистерны и двух машин есть двое погибших, еще несколько человек получили травмы.

"Два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром на трассе DN-7 в населенном пункте Кэлимэнешть-Сяка уезда Вылча, где цистерна столкнулась лоб в лоб с другим транспортным средством. Задело и еще одну машину, которую отбросило в кювет", - отмечено в сообщении службы InfoTrafic24.

По данным структуры, водитель и пассажирка VW Golf break погибли на месте. Двухлетнего ребенка, который находился с ними в машине, доставили с ранениями в больницу. Водитель автоцистерны, а также женщина, мужчина и еще один двухлетний ребенок, находящиеся в другом автомобиле, получили незначительные травмы.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции уезда Вылча Кэтэлина Удри, скончавшиеся - 30-летний и 23-летняя граждане Молдовы. Они направлялись из Германии в Болгарию.

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