Экс-офицер СБУ назвал остальные тайные тюрьмы в Мариуполе

РИА Новости продолжает публикацию эксклюзивных материалов о тайной тюрьме батальона "Азов" в аэропорту Мариуполя, которая существовала при негласном покровительстве Службы безопасности Украины.

В третьей части рассказывается о том, что РИА Новости удалось найти еще одного бывшего сотрудника СБУ из Мариуполя, свидетельства которого о тайной тюрьме раньше не публиковались.

По его словам, батальон "Азов" был нужен спецслужбе для "воздействия" на подозреваемых — после "библиотеки" задержанных приходилось долго лечить, и они сами просили скорее отправить их в СИЗО, лишь бы не обратно в аэропорт.

Бывшие "книги" рассказали РИА Новости о пытках в аэропорту — ополченцев били током и кидали в ямы с телами. Среди тех, кто допрашивал и пытал, названы украинские политик Олег Ляшко и Игорь Мосийчук.

Экс-сотрудник СБУ: "Азов" привлекали "Работать" с заключенными

С бывшим сотрудником СБУ (опасаясь мести, он попросил не называть его звание, имя и даже запретил записывать его на диктофон) мы встретились в Москве. В Мариуполе он служил более двух лет, уволился в начале 2017 года. Уехал в Одессу, затем — в Россию.

© Sputnik / Григорий Василенко Сотрудники СБУ

"Имел отношение к оперативному процессу", — заявил экс-сотрудник СБУ, не особо вдаваясь в подробности своей карьеры.

"Слово "библиотека" на улице Георгиевской, 77 (городской отдел СБУ — ред.), и на улице Архитектора Нильсена, 33 (УСБУ в Донецкой области — ред.), употребляли, когда хотели сказать, что человек задержан. "Библиотека" — это не одно конкретное место. Так называли и аэропорт, и базу "Азова" на Левом берегу — это Орджоникидзевский район Мариуполя, в здании школы. Был еще частный дом на выезде из Мариуполя в Володарский (Никольский) район, где тоже стоял "Азов". Откуда именно доставляли задержанных, мне неизвестно. Говорили: "Из библиотеки", - сообщил он.

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По его данным, тюрьму в аэропорту организовали сразу, как "Азов" захватил Мариуполь. Еще тут был штаб сектора "М", там же располагалось командование "приданных сил", то есть добровольческих батальонов, прикомандированных к военным и СБУ.

"Азов" только привлекали для выполнения "нужных" задач, например — работать с задержанными… Через тюрьму проходили все, кого подозревали в связях с ДНР в Мариуполе, Першотравневом, Володарском, Новоазовском районах. По моим подсчетам, было не менее 120 фигурантов", — продолжает экс-сотрудник СБУ.

По его свидетельству, "после посещения "библиотеки" и до помещения в СИЗО задержанных по несколько дней лечили в больнице скорой помощи и других больницах Мариуполя". На допросы в СБУ задержанные поступали, когда им возвращали человеческий облик.

"Они сами просили скорее отправить их в следственный изолятор, а не возвращать в аэропорт", — уточняет собеседник РИА Новости. О дальнейшей их судьбе ему известно мало.

Допрашивали лично Ляшко и Мосийчук

Тридцатитрехлетний житель Мариуполя Кирилл Филичкин попал в аэропорт одним из первых — 7 мая 2014 года, когда батальон "Азов" и силы АТО с боями занимали город.

© AP Photo / Sergei Grits Украинские военные из батальона "Азов" в пригороде Мариуполя

Его лично допрашивали скандально известные украинские политики Олег Ляшко и Игорь Мосийчук (ныне депутат Верховной рады, а на тот момент — один из создателей батальона "Азов" и заместитель его командира). Видео допросов попало в YouTube и осенью 2014 года послужило одним из доказательств вины Филичкина, когда его судили за причастность к захвату пятерых украинских солдат, которых Филичкин призывал вступить в ополчение ДНР. Свидетели опознали его на роликах с Ляшко и Мосийчуком, и это даже отражено в одном из приговоров.

Одна маленькая нестыковка — ролики сняты еще 7 мая, а официально Филичкина задержали только 18 августа 2014 года. Все эти месяцы он провел в различных тайных тюрьмах.

В мариупольском аэропорту, впрочем, Кирилл пробыл всего несколько часов. Его доставили сюда сразу после задержания.

"Когда я пришел в себя, понял, что это мариупольский аэропорт. Передо мной был Олег Ляшко… Игорь Мосийчук — он командовал этими людьми в черной форме", — рассказал Филичкин РИА Новости.

Ляшко и Мосийчук вместе с пленным "сепаратистом" больше позировали на камеру — страсть Ляшко к пиару давно стала объектом шуток украинских юмористов, причем скандального политика тогда изображал будущий президент Владимир Зеленский.

Мучители говорили: "нам просто скучно"

После съемок ролика Филичкина передали рядовым бойцам запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". Тайной тюрьмы — "библиотеки" в аэропорту на тот момент, судя по всему, еще не было. Филичкин подвергся жестоким пыткам и избиениям.

© Sputnik / Кирилл Филичкин

"Клали пальцы на приклад и били другим (прикладом. — Прим. ред.). Штык-ножом перерезали сухожилие на руке, "чтобы я не нажимал на курок". Палец до сих пор не гнется. Лично Мосийчук втыкал штык-нож в ногу", — вспоминает молодой человек и показывает шрамы на руках.

Избиения продолжились и позже, когда Филичкина повезли в Киев, — прямо по дороге.

"Чтобы я не спал, прикладами били в шею. Штык-ножом кололи. Я их спрашивал — зачем вы делаете это? Они отвечали: "А нам просто скучно", - рассказал он.

"Там были малолетки по 19 лет, ультрасы, футбольные хулиганы. Им подраться, поизбивать людей — это по приколу. В пытках участвовали девушки, числившиеся медиками", — рассказал Филичкин о своих мучителях.

В рядах "Азова" и "Правого сектора" были и недавно амнистированные уголовники: новой киевской власти надо было срочно пополнять ряды "добровольческих батальонов", а вчерашним зэкам, видимо, было все равно, чью сторону занять — лишь бы грабить и пытать.

"Они хвастались, что еще месяц (назад — ред.) сидели, а потом им сказали — что вы делали, делайте то же самое, но в Донбассе: "Даже убьем вас, нам ничего за это не будет". Многие показывали удостоверения сотрудников МВД… Хвастались, мол, "у меня уже две машины есть", — описывает Филичкин общение со своими мучителями.

В Киев его привезли в таком состоянии, что ИВС не принимал заключенного из опасения, что он умрет в камере и ответственность ляжет на сотрудников изолятора. "У меня были сломаны ребра, пробита нога", — уточняет Филичкин.

"В Мариуполе пропадали шесть-восемь человек в день"

Но он еще легко отделался: Кириллу известно, что в мариупольском аэропорту был могильник для тех, кто скончался в "библиотеке", не выдержав пыток, или был застрелен тюремщиками.

"Выкапывали яму, туда кидали трупы. Когда яма наполнялась, ее заливали бетоном и засыпали", — Филичкин пересказывает свидетельства своих друзей-очевидцев, в том числе тех, кого заставляли выносить тела погибших.

В частности, очевидцы утверждают, что такой могильник есть прямо у взлетной полосы. А вот сколько там захоронено жертв, сказать сложно.

"В 2014-м, в самый разгар, в день пропадало в Мариуполе от шести до восьми человек. Некоторые возвращались. Об остальных никто ничего не знает", - добавляет Филичкин, отмечая, что некоторые пленные "не выдерживали морально" и пытались покончить с собой.

В Мариуполе "азовцы" останавливали автобусы с рабочими и вытаскивали первых попавшихся подозрительных лиц.

Когда-нибудь международные организации найдут эти могильники, восстановят имена погибших и накажут причастных к военным преступлениям, уверен Филичкин.

Что касается его самого, в заключении он провел в общей сложности 3,5 года. Восьмого июня 2015 года его приговорили к 12 годам лишения свободы, а 27 декабря 2017 года выпустили по обмену.

После освобождения донецкие врачи зафиксировали его шрамы и следы пыток.

"На теле Филичкина обнаружены множественные рубцы в области головы, рук, правого бедра, которые являются следствием заживления ушибленных ран, образовавшихся от воздействия тупых предметов. Также обнаружены рубцы, которые являются следствием заживления ран, образовавшихся от воздействия колюще-режущих предметов", — говорится в медицинском заключении.

"Упал на мягкое, потрогал — человеческие тела"

РИА Новости нашло еще одного заключенного мариупольской "библиотеки", который своими глазами видел могилы на территории аэропорта. И даже лежал в них сам — у тюремщиков была популярна такая то ли забава, то ли психологическая пытка.

Это Михаил Шубин, 1965 года рождения, также бывший житель Мариуполя. Когда-то он служил в советских ВДВ и даже воевал в Афганистане.

В 2001 году переехал из России в Мариуполь — на родину жены, получил украинское гражданство. Судя по всему, боевики "Азова" подозревали его в связях с силовыми структурами России или даже в шпионаже. Именно поэтому Шубин подвергся в аэропорту самым жестоким пыткам, которые продолжались две недели. "Азовцы" требовали информацию о "кураторах, связных и заданиях", но рассказать Шубину было особо нечего, кроме как о покупке на мариупольском рынке пистолетов и патронов — он действительно симпатизировал ДНР.

© Sputnik / Михаил Шубин

А ведь еще в начале лета 2014 года Шубина вызывали в военкомат Мариуполя и предлагали самому пойти в "Азов" инструктором — в батальон брали необученных добровольцев, которые нуждались в опыте таких, как Шубин. В силу своего советского бэкграунда и российского происхождения Шубин, конечно, не считал, что ему по пути с "азовцами". От сотрудничества отказался и, возможно, уже тогда вызвал подозрения.

В руки "Азова" он попал в августе 2014 года, но официально его арест оформили только через три недели — 9 сентября.

"Я знаю там пять захоронений — под взлетной полосой легкомоторных самолетов. В одной яме я сутки провел с трупами. Это из серии пыток, психологического воздействия", — сообщил РИА Новости Шубин.

Яму с телами он описывает так.

"Она в общем-то небольшая, три на три, четыре на четыре (метра — ред.). Я шел (под конвоем — ред.), у меня мешок был на голове. Ушла земля из-под ног, я упал. Упал на что-то такое непонятное, мягкое, чавкающее. Руками потрогал — человеческие конечности, тела. Женщины, мужчины лежат. У кого живот вспорот, горло перерезано, шея сломана — всякие увечья были. Человек шесть-семь", — вспоминает Шубин.

"Больно? Это не то слово"

Это не единственная пытка, которой он подвергся. На "допросы" его выводили постоянно — мучителям не столько была нужна информация от него, сколько им доставляло удовольствие издеваться над "сепаратистом". Часто избиения начинались перед допросом, чтобы сделать задержанного более разговорчивым — следователь СБУ Романенко, который вел его дело, наблюдал за пытками.

"Меня избивали, потом слышу голос Романенко: "Хватит, заводите", — говорит Шубин.

Самыми страшными были пытки электричеством.

"Заводят в кабинет, заставляют раздеваться. Потом сбивают с ног, а на полу уже разлито ведро воды. Прищепкой сварочного аппарата за член, а вторым концом в пятку тыкали. Ощущения довольно неприятные, можно сказать — убийственные. В дугу выворачивало. Реально в дугу", — приводит подробности Шубин.

Более легкий вариант — пытки электрошокером.

"Один раз дошло до того, что батарейка села на этом шокере. Тыкал, тыкал, потом бросил", — добавляет он.

"Или вот еще дыба была. Металлический уголок на тельфере (подъемнике — ред.) ребром кверху. Между ног его протягивают, ноги наручниками пристегивают к полу. И поднимают тельфер, чтобы внатяг были наручники, ты на уголке этом и сидел", — уточняет Шубин. По его словам, ощущение было, будто "тебя пополам режут".

Он навсегда запомнил своих мучителей. Их "позывные", точнее, клички, совпадают с теми, о которых говорила Ольга Селецкая. Возможно, это те же люди.

"Они друг друга называли Мясник и Доктор. Просто животные. Хотя вы знаете, я там встречал и россиян — именно в аэропорту. Целенаправленно приезжали", — говорит Шубин.

Хорошо он помнит и холодильные камеры, ставшие печально знаменитыми после брифинга экс-подполковника СБУ Прозорова.

Под конец интервью Шубин делает неожиданное признание: "А вот кормили нас хорошо. Что сами ели, то и нам давали. Картошка с тушенкой, с мясом, три раза в день".

Через две недели, когда СБУ и "Азов" выбили наконец из Шубина всю информацию, которую могли, его отправили в мариупольское СИЗО.

"Полдня нас возили, потому что тюрьма отказывалась нас принимать — "дуба врежут, а мы потом будем отвечать за них". Мы все синие были. Черные, избитые. Привезли в больницу скорой помощи в Мариуполе на Новоселовке. Разговоры были — сколько можно возиться, давай вывезем в посадку и закопаем", — вспоминает он.

Шубин считает эти угрозы реальными: "Прецеденты были. Ребята потом находили трупы в посадке, конечности".

Но ему повезло — все-таки определили в КПЗ. "Там я выспался впервые за долгое время", — смеется он.

В конце 2014 года его отдали в ДНР по очередному обмену пленными. Три месяца лечился в госпиталях Донецка.

Расследование с видеоинтервью бывших заключенных и копиями документов читайте на сайте RIA.ru.