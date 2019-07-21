12:46 21 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Легкомоторный самолет. Архивное фото

Юный авиапират попытался угнать два самолета в одну ночь - видео

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
Получить короткую ссылку
107 0 0

Оба эпизода завершились неудачно и принесли существенный материальный ущерб.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. В Китае 13-летний мальчик угнал два небольших самолета. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Как пишет издание, мальчик ночью пробрался в ангар, принадлежащий экскурсионному бюро, сел в небольшой самолет, вывез его на автопарковку и попытался взлететь. Быстро потеряв управление, подросток врезался в забор. После аварии угонщик решил пересесть в другой самолет и попробовать снова. Сделав несколько кругов по парковке, он оставил самолет и покинул ангар.

Сотрудники экскурсионного бюро узнали о случившемся только утром, когда приехали на работу и увидели последствия ночного инцидента. Позднее юного угонщика задержали полицейские.

Один из инженеров бюро вспомнил, что за день до происшествия мальчик наблюдал за ремонтом двигателя. Подростку хватило несколько часов, чтобы понять, как управлять самолетом.

В полиции ребенок признался в совершенном угоне, добавив, что его отец и две сестры не знали об инциденте. Владельцы летательного аппарата потребовали от главы семейства восемь тысяч юаней (более 1100 долларов) за повреждение самолета, но семья смогла возместить только четвертую часть этой суммы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Катастрофа на авиашоу в Польше: легкомоторный самолет упал в реку - видео
Что известно полиции о пропавшем с радаров на территории Молдовы самолете


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Александрийский столп на Дворцовой площади
Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве
Ракетные стрельбы в Черном море
"Штиль" против "Утеса": ракетная дуэль в Черном море
Криминальная Молдова
Криминальная Молдова в цифрах

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться