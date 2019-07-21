Юный авиапират попытался угнать два самолета в одну ночь - видео

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. В Китае 13-летний мальчик угнал два небольших самолета. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Как пишет издание, мальчик ночью пробрался в ангар, принадлежащий экскурсионному бюро, сел в небольшой самолет, вывез его на автопарковку и попытался взлететь. Быстро потеряв управление, подросток врезался в забор. После аварии угонщик решил пересесть в другой самолет и попробовать снова. Сделав несколько кругов по парковке, он оставил самолет и покинул ангар.

Сотрудники экскурсионного бюро узнали о случившемся только утром, когда приехали на работу и увидели последствия ночного инцидента. Позднее юного угонщика задержали полицейские.

Один из инженеров бюро вспомнил, что за день до происшествия мальчик наблюдал за ремонтом двигателя. Подростку хватило несколько часов, чтобы понять, как управлять самолетом.

В полиции ребенок признался в совершенном угоне, добавив, что его отец и две сестры не знали об инциденте. Владельцы летательного аппарата потребовали от главы семейства восемь тысяч юаней (более 1100 долларов) за повреждение самолета, но семья смогла возместить только четвертую часть этой суммы.

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