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Аэротруба

Дело - труба: аттракцион оказался смертельно опасным - видео

© AP Photo / Emrah Gurel
Происшествия
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Попытка посетителя парка развлечений испытать неведомые доселе ощущения превратилась в "техно-триллер".

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Житель Оренбурга получил травмы во время посещения нового аттракциона "Аэротруба" в одном из парков города. Об этом сообщает Orenday.ru.

Резиновая "плюшка", которая обеспечивает парение в воздухе, внезапно накренилась и соскользнула с высоты вниз.

По информации портала, в результате инцидента мужчина получил серьезные травмы и попал в больницу.

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