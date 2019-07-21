Дело - труба: аттракцион оказался смертельно опасным - видео

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Житель Оренбурга получил травмы во время посещения нового аттракциона "Аэротруба" в одном из парков города. Об этом сообщает Orenday.ru.

Резиновая "плюшка", которая обеспечивает парение в воздухе, внезапно накренилась и соскользнула с высоты вниз.

По информации портала, в результате инцидента мужчина получил серьезные травмы и попал в больницу.

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