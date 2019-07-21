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Кабина самолета

Пилоты при нулевой видимости сажают самолет на воду - видео из кабины

© Sputnik / Илья Тимин
Происшествия
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Инцидент произошел накануне при подлете к берегу Микронезии.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Опубликовано видео из кабины пассажирского авиасудна, совершившего аварийную посадку на поверхность океана. Кадры выложил YouTube-канал AIRBOYD.

Они свидетельствуют, что полет проходил в условиях практически нулевой видимости из-за плохих погодных условий. При этом один из пилотов отмечает, что борт слишком резко теряет высоту.

Boeing 737 авиакомпании Air Niugini совершил экстренную посадку на воду в Микронезии в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна находились 47 человек. В результате инцидента погиб один пассажир.

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