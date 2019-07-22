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Чихуахуа на пляже - иллюстративное фото.

Крупная чайка похитила чихуахуа из сада британки - фото

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Всё случилось на глазах у друга хозяйки собаки.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. В британском городе Пейнтон крупная чайка украла чихуахуа из сада хозяйки. Птица подлетела к гуляющей в саду собачке по кличке Гизмо, схватила ее и улетела с добычей в неизвестном направлении.

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Инцидент произошел в графстве Девон в Юго-Западной Англии, передает местное издание  Devon Live. 

Всё случилось на глазах у друга хозяйки собаки. О дерзком похищени молодой человек рассказал девушке и она начала поиски своего питомца.

"Мой друг был в саду в то время, развешивал белье, как вдруг он увидел, что она (чайка – ред.) пикирует вниз. Она унесла Гизмо довольно далеко, поскольку мы не могли его больше разглядеть. Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас", - заявила девушка.

Она опубликовала снимок своего четвероного друна в соцсетях.

Коричнево-белую собаку все еще не нашли. Обеспокоенная девушка надеется, что при помощи социальных сетей и прессы она сможет разыскать пропавшего пса.



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