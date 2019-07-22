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Украино-американские учения, иллюстративное фото - 2015

Во Львовской области Украины на глазах инструкторов НАТО утонули военные

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Сообщается, что затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Боевая машина десанта при учебной переправе через реку ушла на дно, погибли три человека. Инцидент произошел во Львовской области в ходе учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя оперативного командования непризнанной ДНР Даниила Безсонова.

"По данным разведки, при отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В бронемашине находились трое десантников", — цитирует Безсонова ria.ru.

При этом, по его словам, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский решил, что факт гибели военнослужащих предадут огласке только после проведения выборов в Верховную раду.

 



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