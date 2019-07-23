Пожар в лагере под Хабаровском – видео с места происшествия

Девочке, которая погибла при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, 23 июля должно было исполниться 11 лет.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. В результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" под Хабаровском погибла девочка, четверо детей пострадали.

Трое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом. Ранения также получили пятеро взрослых.

По данным МЧС, сгорели 20 палаток из 26. МЧС РФ распространило видео с места происшествия. На кадрах видно, что палатки полностью сгорели, остались лишь металлические каркасы.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в ночь на 23 июля поступил сигнал о возгорании в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По прибытию первых подразделений пожарной части краевой противопожарной службы края было установлено, что произошло возгорание палаток. Почти через полтора часа огонь был полностью ликвидирован. Из 26 палаток 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей.

Девочке, которая погибла при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, 23 июля должно было исполниться 11 лет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Дети из сгоревшего палаточного лагеря размещены в стационарном двухэтажном деревянном корпусе на территории горнолыжной базы.

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