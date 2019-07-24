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Автобус

В Анталье перевернулся автобус, пострадали 25 человек

© Ruptly
Происшествия
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Опубликовано видео с несчастными туристами, угодившими в больницу во время отпуска: люди в ужасе ждут помощи.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Авария произошла недалеко от города Кемер в провинции Анталья вечером во вторник, 23 июля. Водитель потерял управление, после чего автобус, полный туристов, перевернулся на бок и скатился с 20-метрового склона.

Accident în România: Doi cetățeni moldoveni au murit
© Facebook / Infotrafic24
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Сообщение о происшествии опубликовал турецкий портал Hürriyet: после аварии многие автомобили остановились на дороге, пытаясь помочь пострадавшим. Автобус вытащили на шоссе двумя подъемниками, движение было остановлено более чем на час. 

В автобусе ехал 41 человек, в том числе 38 туристов из Польши, а также туристы из Норвегии и России. Пострадали 25 человек, граждане Польши и Норвегии. 

По сообщению польской Gazeta Wyborcza, по состоянию на среду, 24 июля, в больнице остаются семь человек, трое из них в тяжелом состоянии, а четверо готовятся к выписке. Одному из туристов сделали тяжелую операцию.

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Теги:
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