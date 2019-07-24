В Москве у покойницы пошла кровь из носа во время отпевания - видео

Во время отпевания у покойницы пошла кровь из носа. Родные и близкие умершей предположили, что женщина жива.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает РИА Новости.

У покойницы внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших. Некоторые даже подумали, что покойница жива.

При этом присутствующие не могли остановить кровь долгое время. Батюшке даже пришлось остановить обряд. Он предположил, что женщина находится в летаргическом сне. Кроме того, священник настоял на том, чтобы в храм вызвали медиков.

Прибывшие врачи скорой помощи провели обследование и, к сожалению, констатировали, что женщина мертва.

В свою очередь, служительница храма рассказала, что такое здесь происходит не первый раз. И это отнюдь не паранормальное явление. По ее словам, это часто бывает, когда тело шевелят или перекладывают.

"Человек в морге пролежал трое суток замороженный. А тут оттаял и ожил? Мы же не святые. Мы же не четырехдневный Лазарь, которого Господь воскресил", — добавила она.

Год назад в Польше произошел невероятный случай. Мужчина проснулся в холодильнике морга, после чего решил пойти на вечеринку.

А еще были случаи...

Три года назад филиппинская девочка пришла в себя во время своих похорон. Родители ребенка сообщили, что малышка несколько дней страдала от сильнейшей лихорадки, потом потеряла сознание. Врачи констатировали смерть. Родители были убиты эти известием, но, тем не менее, начали подготовку к похоронам своей дочери. Во время траурной церемонии кто-то из родственников решил заглянуть под крышку гроба. Это любопытство оказалось спасительным для девочки. Позже выяснилось, что она находилась в летаргическом сне.

В декабре 2011 года в одном из моргов Симферополя мужчина проснулся от долгого сна под звуки хэви-металла. Одна из городских рок-групп использовала морг в качестве места для своих репетиций. Помещение удачно сочеталось с имиджем группы, и так они могли быть уверены, что их музыка никому не помешает. Во время одной из репетиций металлисты услышали крики, которые доносились из одной из холодильных установок. Мужчину, имя которого не разглашается, освободили. А группа после этого случая нашла другое место для репетиций.

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