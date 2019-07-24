Кобра к малышу не пробралась, но одной из собак это стоило жизни - видео

В сети появилось видео с волнующими до слез эпизодом верности и самопожертвования со стороны братьев наших меньших.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В филиппинском городе Кидапаван две собаки помешали кобре пробраться в дом, где спал годовалый ребенок, сообщил Daily Mail.

Белая такса Мокси и черная такса Майли набросились на кобру, кусая ее и отбрасывая от порога.

После двухминутной схватки змея умерла. Однако для Майли эта битва тоже оказалась последней – такса не пережила ядовитого укуса кобры.

Хозяева собак были в этот момент на работе. Дома находилась только няня малыша, которая рассказала о случившемся.

"Я в неоплатном долгу перед моими собаками, которые защитили мою дочь. Мы будем очень скучать по Майли", - цитирует издание отца девочки.

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