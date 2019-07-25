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Кобра

Отчаянная драка кобры и двух собак попала на видео: псы спасали ребенка

© Flickr/ Michael Ransburg
Происшествия
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 В сети появилось видео с волнующими до слез эпизодом верности и самопожертвования со стороны братьев наших меньших.

В филиппинском городе Кидапаван две собаки помешали кобре пробраться в дом, где спал годовалый ребенок, сообщил Daily Mail.

Белая такса Мокси и черная такса Майли набросились на кобру, кусая ее и отбрасывая от порога.

После двухминутной схватки змея умерла. Однако для Майли эта битва тоже оказалась последней – такса не пережила ядовитого укуса кобры.

Хозяева собак были в этот момент на работе. Дома находилась только няня малыша, которая рассказала о случившемся.

"Я в неоплатном долгу перед моими собаками, которые защитили мою дочь. Мы будем очень скучать по Майли", - цитирует издание отца девочки.

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