Пока вы спали: выстрел в дипломата, зеленые реки и рекордный штраф Facebook

Зеленая вода в парке Бориса Главана не на шутку испугала кишиневцев, в Анкаре отставной военный выстрелил в людном месте в белорусского дипломата, а Facebook наказали за

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Воду неоново-зеленого цвета обнаружили отдыхающие в кишиневском парке имени Бориса Главана. Соответствующие фото распространяют в соцсетях пользователи. Зеленая вода не на шутку напугала жителей города. На снимках видно, как "ядовитый" поток стекает в озеро парковой зоны.

Обычно так выглядит "техническая вода", которая используется теплосетями для определения утечек, аварийных зон.

Нападение на белорусского дипломата в Анкаре

Неизвестный совершил вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в Анкаре, передают турецкие СМИ.

По предварительной версии атака была совершена отставным турецким военным в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. В дипломата попали 4 пули. Он был экстренно госпитализирован.

Причиной нападения, возможно, стала бытовая ссора.

"Сотрудник посольства Беларуси вместе с ребенком возвращался домой, получил огнестрельное ранение от бывшего военного, психически неуравновешенного гражданина Турции. Ребенок не пострадал", – заявил Sputnik Беларусь пресс-секретарь МИД Белоруссии Александр Глаз.

Facebook "раскошелится" на 5 миллиардов

Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд в рамках расследования в связи с передачей корпорацией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях. Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном в среду на ее сайте.

"Facebook выплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, и в отношении нее будут введены новые ограничения и изменения ее корпоративной структуры, что возложит на компанию ответственность за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности [данных] своих пользователей", — говорится в заявлении



