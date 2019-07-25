Отдых в Коблево закончился для курортника из Молдовы гибелью

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Сообщение о том, что в курортном поселке Коблево утонул 26-летний гражданин Молдовы поступил 24 июля в 11:10 часов на пункт связи Управления государственной пожарно-спасательной части по Николаевской области Украины.
По словам очевидцев, мужчина перевернулся на надувном матрасе и начал тонуть. Это заметили отдыхающие и сообщили на спасательный пост. Немедленно матросы-спасатели и очевидцы добрались до мужчины, доставили его на берег и провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь так и не удалось.
Для окончательного установления причин смерти тело погибшего жителя Республики Молдова направлено в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на место чрезвычайного происшествия не привлекались.
Меры безопасности на воде
Во избежание несчастных случаев при купании в водоемах в жару сотрудники Генерального инспектората полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации:
- взрослым: следите за детьми, когда она находятся в воде;
- не купайтесь в темное время суток;
- не купайтесь после употребления алкоголя;
- если вы плохо плаваете или совсем не умеете держаться на воде, не заходите в водоем больше, чем по пояс;
- если вы почувствовали себя в опасности, зовите на помощь;
- купайтесь только в тех водоемах, где есть буйки и работают спасатели.
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