Отдых в Коблево закончился для курортника из Молдовы гибелью

В Коблево утонул 26-летний гражданин Молдовы, он перевернулся на надувном матрасе, спасатели вытащили молодого человека из воды, однако реанимировать его не удалось.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Сообщение о том, что в курортном поселке Коблево утонул 26-летний гражданин Молдовы поступил 24 июля в 11:10 часов на пункт связи Управления государственной пожарно-спасательной части по Николаевской области Украины.

По словам очевидцев, мужчина перевернулся на надувном матрасе и начал тонуть. Это заметили отдыхающие и сообщили на спасательный пост. Немедленно матросы-спасатели и очевидцы добрались до мужчины, доставили его на берег и провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь так и не удалось.

Для окончательного установления причин смерти тело погибшего жителя Республики Молдова направлено в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на место чрезвычайного происшествия не привлекались.

Меры безопасности на воде

Во избежание несчастных случаев при купании в водоемах в жару сотрудники Генерального инспектората полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации: