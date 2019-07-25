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Спасательный круг море.

Отдых в Коблево закончился для курортника из Молдовы гибелью

CC0 / Pixabay / dimitriwittmann
Происшествия
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В Коблево утонул 26-летний гражданин Молдовы, он перевернулся на надувном матрасе, спасатели вытащили молодого человека из воды, однако реанимировать его не удалось.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Сообщение о том, что в курортном поселке Коблево утонул 26-летний гражданин Молдовы поступил 24 июля в 11:10 часов на пункт связи Управления государственной пожарно-спасательной части по Николаевской области Украины. 

По словам очевидцев, мужчина перевернулся на надувном матрасе и начал тонуть. Это заметили отдыхающие и сообщили на спасательный пост. Немедленно матросы-спасатели и очевидцы добрались до мужчины, доставили его на берег и провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь так и не удалось.

Для окончательного установления причин смерти тело погибшего жителя Республики Молдова направлено в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Спасатели ведут поиски утонувшей девочки
© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на место чрезвычайного происшествия не привлекались.

Меры безопасности на воде

Во избежание несчастных случаев при купании в водоемах в жару сотрудники Генерального инспектората полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации:

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Теги:
утопленник, Молдова, гражданин, отдых, море, Украина, Коблево


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