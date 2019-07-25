Появились фото российского танкера и видеокадры его задержания Украиной

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания российского танкера NIKA SPIRIТ в порту Измаила. Ролик появился в Youtube-канале ведомства.
На кадрах показано, как силовики поднимаются на судно, задерживают членов экипажа, изымают документы и проводят обыски.
Ранее СБУ заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области танкер, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
В свою очередь в МИД отметили, что в случае захвата россиян в заложники, инцидент будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает инцидент давлением на следствие в отношении арестованных украинских моряков.
Позже представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" сообщил РИА Новости, что экипаж танкера, задержанного в порту украинского Измаила, находится в безопасности и отправляется домой.
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