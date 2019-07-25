Появились фото российского танкера и видеокадры его задержания Украиной

Судно находится в порту Измаил, на нем были проведены обыски и изъятия документов.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания российского танкера NIKA SPIRIТ в порту Измаила. Ролик появился в Youtube-канале ведомства.

На кадрах показано, как силовики поднимаются на судно, задерживают членов экипажа, изымают документы и проводят обыски.

Ранее СБУ заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области танкер, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

В свою очередь в МИД отметили, что в случае захвата россиян в заложники, инцидент будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать.

В российском парламенте раскритиковали действия Киева. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал задержание абсолютно незаконным.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает инцидент давлением на следствие в отношении арестованных украинских моряков.

Позже представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" сообщил РИА Новости, что экипаж танкера, задержанного в порту украинского Измаила, находится в безопасности и отправляется домой.

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