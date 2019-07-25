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Кишиневский аэропорт парковка

Через Молдову: так вернутся в Россию моряки с задержанного в Измаиле судна

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Происшествия
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Ранее представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" сообщил, что экипаж танкера, задержанного в украинском порту , находится в безопасности и отправляется домой.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Российские моряки с задержанного на Украине танкера сейчас едут на автобусе в Молдову, откуда потом полетят в Москву, никаких обвинений им не предъявляли, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

МИД России
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Реакция МИД РФ на задержание российского танкера на Украине

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

"Я сегодня целый день нахожусь на связи со своей коллегой - уполномоченным Верховной Рады Людмилой Денисовой. И последняя информация заключается в следующем: 10 моряков, граждане РФ, в настоящее время в автобусе следуют из Украины в Молдову", - сказала РИА Новости Москалькова.

По словам обмудсмена, члены экипажа "не задерживались, никаких процессуальных претензий – ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права – к ним не предъявлялось. Проверили их паспорта и посадили на автобус для транспортировки в Молдову, а из Молдовы они полетят в Москву".

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