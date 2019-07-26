Пока вы спали: возвращение моряков домой и двуглвый орлел на печати Трампа

Что произошло минувшей ночью в стране и мире, читайте в нашей подборке событий.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Российские моряки задержанного на Украине судна поздно ночью прибыли в Москву. Они вылетели в столицу России из кишиневского аэропорта. Корреспонденты Sputnik Молдова вели прямую трансляцию из главной воздушной гавани республики. В эксклюзивном интервью агентству представители экипажа рассказали подробности задержания их танкера украинскими спецслужбами.

Моряки отметили: судно заходило в порт Измаила на ремонт, все необходимые для этого документы были предоставлены украинской стороне. Сотрудники Службы безопасности Украины, военные прокуроры и пограничники провели обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Обыск, подчеркнули собеседники, был незаконным.

"Понято, что судно под русским флагом это территория России, обыск провели, не согласовав с консулом, документы изъяли. Для меня это немного странно", - отметил капитан корабля Илья Дребязка.

Инцидент с российскими моряками произошел накакануне в порту Измаил. СБУ задержала в порту танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Позднее в ведомстве заявили, что не нашли оснований для задержания моряков.

Члены экипажа российского танкера не считают себя свидетелями по "Керченскому делу", давать показания украинскому суду не собираются.

На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. При этом в организации отметили, что пока не могут провести независимую оценку обстоятельств задержания корабля.

Также ситуацию прокомментировали в ОБСЕ. Представитель специальной мониторинговой миссии Драгана Николич-Соломон заявила, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете.

Конфуз в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп попал в нелепую ситуацию во врмя выступления на студенческом саммите Turning Point USA в Вашингтоне. Когда глава Белого дома произносил речь, на мониторах появилось изображение президентской печати. На первый взгляд была похожа на настоящую, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, что она изменена. Орел на ней вдруг стал двуглавым, как на гербе России.

Meet the man who created the fake presidential seal — a former Republican fed up with Trump https://t.co/MdOHR22rRZ — Post Politics (@postpolitics) 25 июля 2019 г.

​"Ничего подобного раньше не было", - удивлено сказал Трамп студентам, которые бурно его приветствовали.

Он не видел, какое изображение было за его спиной.

Как пишут американские СМИ, произошла нелепая ошибка. Представитель некоммерческая организации Turning Point (организатор саммита) перепутал картинки, так как начал искать необходимые изображения в интернете в последний момент. Ошибку назвали "неприемлемой", однако заявили, что она была сделана без злого умысла, пишет Washington Post. Работника, разумеется, уволили.

Глава МИД России призвал США проводить политику ровных отношений>>>

Такая печать ранее появилась на футболках, которые рекламировал сайт OneTermDonnie ("Один срок, Донни"), выступающий против Трампа и его переизбрания на второй президентский срок.

Кстати, двуглавый орел присутствует не только на флаге России, но и на флагах Сербии, Албании и Черногории.